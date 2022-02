Bricht die Omikron-Welle?

Berlin/Mannheim. Seit Wochen geht es bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz täglich weiter nach oben – nun aber erreicht die Kurve womöglich ein Plateau: Am Mittwoch lag die Corona-Inzidenz offiziell erfasster Fälle laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 1450,8 und damit nur noch geringfügig über dem Wert des Vortages (1441,0). Bereits seit Tagen schwächt sich der Zuwachs ab. Es könnte also eine Trendumkehr bevorstehen. Die Bekämpfung der Pandemie fordert Politik und Mediziner trotzdem auf unterschiedlichen Ebenen.

In Mannheim etwa läuft die zweite Booster-Welle langsam an. Die bei über 70-Jährigen drei Monate, bei Gesundheitspersonal sechs Monate nach der ersten Auffrischung mögliche weitere Impfung werde immer wieder mal vorgenommen, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Ein „großer Ansturm“ sei jedoch bislang ausgeblieben. Marianne Bade vom Seniorenrat vermutet als Grund, dass viele Ältere schlicht keine Lust hätten, sich schon wieder impfen zu lassen.

Zu möglicherweise kriminellen Machenschaften ist es offenbar bei Testzentren in der Metropolregion gekommen. Die Polizei hat nach Durchsuchungen in Heidelberg, Mannheim, Schwetzingen und Ludwigshafen drei Personen wegen des Verdachts des Betrugs mit Corona-Testzentren festgenommen. Sie werden beschuldigt, von Juni 2021 bis November 2021 Abrechnungen für nicht erbrachte Tests in Testzentren in Mannheim und Heidelberg eingereicht zu haben. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Mannheim am Mittwoch gemeinsam mitteilten, wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand rund 3,3 Millionen Euro zu Unrecht gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) abgerechnet und vereinnahmt. Rund 752 000 Euro wurden bereits durch einen der Beschuldigten an die KVBW zurückgezahlt. Die Staatsanwaltschaft Mannheim konnte einen weiteren Betrag in Höhe von rund 800 000 Euro sicherstellen.

Ärger über bayerischen Weg

Bundesweit pocht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) derweil auf die Umsetzung der umstrittenen Corona-Impfpflicht für Personal in Pflegeheimen und Kliniken durch die Länder. „Wir gehen davon aus, dass Gesetze eingehalten werden“, sagte Scholz nach Angaben des stellvertretenden Regierungssprechers Wolfgang Büchner am Mittwoch in Berlin. Dies sei „einer der Vorzüge des deutschen Rechtssystems“. Büchner verwies auf die gültige Gesetzesregelung, die von Bundestag und Bundesrat beschlossen wurde. Die Länder hätten den Bund explizit gebeten, diese Impfpflicht als zusätzlichen Schutz für gefährdete Gruppen einzuführen. Für die Umsetzung seien die Länder zuständig.

Bayern hat angekündigt, den Vollzug de facto auszusetzen. Die CDU fordert ein bundesweites Aussetzen der Teil-Impfpflicht. Diese sieht vor, dass Beschäftigte in Pflegeheimen und Kliniken bis 15. März Nachweise als Geimpfte oder Genesene vorlegen müssen – oder ein Attest, nicht geimpft werden zu können. Arbeitgeber müssen die Gesundheitsämter informieren, wenn das nicht geschieht. Diese können die Beschäftigung untersagen. Der Bund signalisierte Gesprächsbereitschaft, um „eine einheitliche und pragmatische Vorgehensweise“ sicherzustellen, wie Büchner deutlich machte. dpa/soge/sma