Heilbronn. Die Südwest-Grünen haben sich trotz einiger Vorbehalte in der Partei hinter die Pläne von Ministerpräsident Winfried Kretschmann für eine erneute Koalition mit der CDU gestellt. Beim Landesparteitag in Heilbronn erhielt der 72-jährige Landesvater Zuspruch für die Koalitionsverhandlungen. Kretschmann versprach seiner Partei einen „echten Neuanfang“ für Baden-Württemberg – und das fortschrittlichste Klimaschutz-Programm aller Länder. „Das wird kein ’Weiter so’ sein“, sicherte er zu.

Der grüne Landesverband stellte am Wochenende seine Kandidaten-Liste für die Bundestagswahl auf. Das Spitzen-Duo bilden die Bundestagsabgeordneten Franziska Brantner und Cem Özdemir. Die in Heidelberg lebende Brantner setzte sich mit 63,9 Prozent der Stimmen in einer Kampfkandidatur um Listenplatz 1 durch. Özdemir landete mit 92,4 Prozent auf dem zweiten Platz, ohne Gegenkandidaten. Brugger wurde mit 95,8 Prozent auf Platz drei gewählt. Die Mannheimerin Melis Sekmen bekam Platz 17. Auch Kretschmanns Sohn Johannes will in den Bundestag. Er landete auf Listenplatz 22. Der 42-Jährige ist Fraktionssprecher der Grünen in Sigmaringer Kreistag. lsw/sma