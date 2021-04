Branche in großer Krise

Mannheim. Die Hotelbranche steckt in der „größten Krise der letzten Jahrzehnte“. Das sagt Achim Ihrig, Vorsitzender des Vereins Hotels2, der Dachorganisation des Mannheimer Beherbergungsgewerbes. Er beschreibt die Lage als „katastrophal“. Die Auslastung pendele zwischen zehn und 15 Prozent, sagt er. Derzeit dürfen die Häuser nur Geschäftsreisende beherbergen – und die gibt es kaum, da Messen und Kongresse ausfallen, viele Firmen auf Videokonferenzen umgestellt und Dienstreisen untersagt haben. Einige Mannheimer Hotels sind komplett geschlossen, andere schließen zumindest am Wochenende. Dennoch sind weitere Häuser im Bau und gerade zwei Hotels am Hauptbahnhof eröffnet worden. Ein fertiges Haus ging aber nicht in Betrieb. pwr

