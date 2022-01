Bombe gesprengt

Mannheim. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg haben am Samstagvormittag mehrere hundert Menschen im Mannheimer Stadtteil Almenhof ihre Wohnungen verlassen müssen. Der alte, rund 250 Kilogramm schwere Sprengkörper war am Freitag bei Bauarbeiten auf dem Werksgelände von John Deere gefunden worden und sollte am Samstagvormittag vor Ort entschärft werden. In einem Umkreis von 300 Metern um die Fundstelle mussten die Menschen deshalb bis 10.30 Uhr aus ihren Wohnungen sein, die Polizei hatte bereits am Freitagabend damit begonnen, die Betroffenen zu informieren. Im Moll-Gymnasium wurde eigens eine Anlaufstelle eingerichtet – dort konnten diejenigen unterkommen, die während der Evakuierung nicht zu Verwandten oder Freunden konnten. Vertreter von Mannheimer Hilfsorganisationen betreuten dort den Angaben zufolge rund 60 Personen.

Eine Untersuchung der Bombe ergab, dass sie vor Ort nicht gefahrlos entschärft werden kann. Deshalb wurde sie unter großen Sicherheitsvorkehrungen abtransportiert, und die Betroffenen konnten noch am Vormittag zurück in ihre Häuser. Die Bombe wurde dann am Samstagabend auf einer freien Fläche nördlich von Sandhofen kontrolliert gesprengt. jab/imo