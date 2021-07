Blick geht nach oben

Kronau. Nach der enttäuschenden Saison 2020/21 und Platz fünf wollen die Rhein-Neckar Löwen den Blick in der am 9. September beginnenden Spielzeit wieder weiter nach oben richten. Zum Auftakt in die Saisonvorbereitung im Kronauer Trainingszentrum des Handball-Bundesligisten formulierte Trainer Klaus Gärtner deshalb auch ein klares Saisonziel. „Mit ein paar anderen Teams wollen wir im Kampf um Platz drei dabei sein“, sagte der 46-Jährige, der nach dem Abschied von Martin Schwalb nun für eine Saison alleine verantwortlich sein wird. Im Sommer 2022 übernimmt dann Sebastian Hinze vom Bergischen HC.

Zum Trainingsstart musste Gärtner auf seine fünf Olympia-Fahrer verzichten, ebenfalls fehlte Neuzugang Mamadou Diocou (FC Barcelona). Der spanische Rechtsaußen konnte wegen eines positiven Corona-Tests nicht ausreisen und kommt nun später nach Deutschland. Diocou zeige keine Symptome, es gehe im gut, teilte Löwen-Sprecher Christopher Monz mit. Im Zentrum der Löwen-Vorbereitung steht das Trainingslager im österreichischen Ischgl vom 19. bis 22. August, drei Testspiele wurden bereits fest vereinbart. th