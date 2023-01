Bitteres Aus im Viertelfinale

Danzig. Deutschlands Handballer müssen weiter auf die erste WM-Medaille seit dem Titelgewinn 2007 warten. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason verlor am Mittwoch im Viertelfinale gegen Olympiasieger und Rekord-Weltmeister Frankreich mit 28:35 (16:16) und büßte damit alle Chancen auf Edelmetall ein. Vor rund 5500 Zuschauern in Danzig war Johannes Golla mit sechs Toren bester Werfer für die DHB-Auswahl, für die das Turnier mit der Platzierungsrunde um die Ränge fünf bis acht weitergeht.

Deutschland startete stark in die Partie gegen Frankreich, scheiterte in der zweiten Halbzeit jedoch immer wieder am überragenden Torhüter Remi Desbonnet. dpa