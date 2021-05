Bitte Platz nehmen!

Rhein-Neckar. In Deutschland und der Region stehen bei Corona die Zeichen aktuell auf Entspannung. Wegen der sinkenden Neuinfektionen werden immer mehr Regeln gelockert. So erwarten etwa am Wochenende die Gastronomen in Mannheim bei gutem Wetter wieder mehr Gäste. Hier werden in den nächsten Tagen weitere Lokale öffnen, die wegen des nassen und kalten Wetters in den vergangenen Tagen noch abgewartet hatten. Weil die Anzahl der Gäste wegen der Abstands- und Hygienevorschriften insbesondere im Innenbereich stark begrenzt ist, hätte sich der Betrieb für die meisten nicht gelohnt.

„Wir sind zufrieden, wie es angelaufen ist“, berichtet Thies Keller von „Keller’s Weinrestaurant“. „Es ist schön, wieder Kontakt zu den Gästen zu haben.“ Schwierigkeiten gibt es indes mit der Überprüfung von Impfausweisen sowie Bescheinigungen von Genesenen. Denn eine gleichzeitige Kontrolle des Personalausweises dürfen die Unternehmer aus Handel und Gastronomie nicht vornehmen.

Mit den ersten Öffnungsschritten sind Stadt, Handel und Gastronomie zufrieden. Sinkt die Inzidenz weiter, würden noch mehr Auflagen entfallen. Die Entwicklung am Freitag macht Hoffnung: Nach den von der Stadt veröffentlichten Zahlen ist die Inzidenz in Mannheim erstmals seit Mitte Februar wieder knapp unter 50 gefallen und liegt bei 49,9.

Auch Heidelberg geht einen weiteren Lockerungsschritt: Weil die Sieben-Tage-Inzidenz seit Wochen unter 100 liegt – am Freitag lag sie laut Kreis-Gesundheitsamt bei 18,6 – darf zum Beispiel die Gastronomie in Heidelberg ab dem heutigen Samstag eine Stunde länger öffnen (bis 22 Uhr). „Die Stadt Heidelberg rechnet damit, dass sich im Zuge der zwischenzeitlich in vielen anderen Stadt- und Landkreisen erfolgten Lockerungen Besucherströme entzerren werden“, formuliert Stadtsprecher Timm Herre mit Blick auf den starken Zulauf am Samstag vor einer Woche. „Wir appellieren zudem an die Menschen, sich weiter umsichtig zu verhalten, Abstand zu halten und vor allem die Maskenpflicht in der Hauptstraße, in Geschäften und anderen Innenräumen zu beachten“, verweist er auf weiter geltende Regeln. Schwimmbäder sowie Wellnessbereiche und Saunen im Innenbereich dürfen ebenfalls wieder öffnen, jeweils mit begrenzter Personenzahl. Kontaktarmer Sport ist wieder im Innenbereich möglich; bis zu 250 Zuschauer sind bei Spitzensportveranstaltungen zulässig.

Gute Nachrichten auch für die Menschen im Rhein-Neckar-Kreis: An diesem Samstag wird die Sieben-Tage-Inzidenz wohl zum fünften Mal in Folge unter 50 bleiben – damit wären bereits ab diesem Sonntag weitere Lockerungen möglich. Das teilte das Gesundheitsamt des Kreises mit. Dann sind beispielsweise Treffen mit bis zu zehn Personen aus bis zu drei Haushalten erlaubt oder das Einkaufen ohne vorherige Terminvereinbarung. Außerdem fallen weitere Beschränkungen im Freizeitbereich weg. cs/miro/sko