Bischof: Habe zu lange gezögert

Mannheim/Speyer. Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann glaubt fest daran, dass sich die katholische Kirche wandeln und erneuern kann. In einem ausführlichen Interview mit dieser Redaktion räumte der Westfale, der seit 2007 in der Pfalz ist, aber erstmals öffentlich eigene Versäumnisse im Umgang mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs in seinem Bistum ein. Der 61-jährige bedauert, dass er die Stimme der Betroffenen in der Öffentlichkeit nicht stark genug gemacht habe. Er selbst hätte früher beginnen müssen, Gespräche mit Opfern zu führen, sagte er sichtlich zerknirscht diese Woche bei einem Treffen in Speyer.

Erst nach Veröffentlichung der MHG-Studie über sexualisierte Gewalt in kirchlichen Kontexten seit 1945 habe er erkannt, dass es keine Einzeltaten seien, sondern Missbrauch in der katholischen Kirche systemische Ursprünge habe und systematisch betrieben werde. Nachdem die Studie erschienen sei, habe man schnell handeln wollen. So sei es kurz nach der Veröffentlichung zu einem kurzfristig anberaumten Treffen einer kleineren Gruppe von Bischöfen in einem Sitzungszimmer am Frankfurter Flughafen gekommen. Damals sei vielen klargeworden, dass es eine Umkehr und Erneuerung in der katholischen Kirche brauche.

Deutscher Sonderweg?

Gerade das Bistum Speyer wurde in der Zeit danach zum Schauplatz weitreichender Vorwürfe, die bis in die 60er und 70er Jahre zurückreichen (wir berichteten ausführlich). Wiesemann, der nach einer Auszeit eher zu den Erneuerern unter den deutschen Bischöfen zählt, verleiht seiner Überzeugung Ausdruck, dass der eingeschlagene Prozess des Synodalen Wegs richtig sei. „Wir, Bischöfe und Gläubige zusammen, brauchen einen verbindlichen Raum, in dem alle Fragen ohne Tabus auf den Tisch kommen können“, so Wiesemann. Den Vertrauensverlust spürten vor allem Mitarbeiter in Kindertagesstätten oder der Flüchtlingshilfe. Das tue ihm weh.

Dass es beim Ringen um die richtigen Instrumente und den richtigen Weg aus den Reihen der Bischöfe und der weiteren Vertreter aus den katholischen Verbänden auch divergierende Meinungen gibt, räumte Wiesemann ein. Es gehöre in der Gesellschaft auch mal dazu, andere Stimmen zu hören, sagte er angesichts der Aussagen beispielsweise des Regensburger Bischofs Rudolf Vorderholzer, der für einen konservativeren Kurs steht. Vorderholzer hatte Ende Januar bei einer Messe formuliert: Die Empörung über den Missbrauch sei „das Feuer, auf dem die Suppe des Synodalen Weges gekocht wird“. Vorderholzer rief dazu auf, Missbrauch als gesamtgesellschaftliches Problem zu erkennen. Der Aufschrei dürfe sich nicht nur an „Bischöfen, Kardinälen und Päpsten“ entzünden.

Eine Frage, die derzeit völlig offenbleiben muss, ist jene nach dem Einfluss des Synodalen Wegs in Deutschland auf Prozesse in der aus Rom gesteuerten Weltkirche. Bischof Wiesemann ist wie die meisten seiner Kollegen zwar der Überzeugung, dass es keinen deutschen Sonderweg in Fragen des Zölibats und in Fragen der Priesterweihe für Frauen geben kann, gleichzeitig ist er sicher, dass es sich hier um zentrale Fragen der Zeit handelt. Diese Fragen seien bisher nicht abschließend beantwortet.