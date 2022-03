Bill Stewart legt bei den Adlern los

Mannheim. Bill Stewart hat seine Arbeit bei den Adlern Mannheim mit Feuereifer begonnen. „Ich bin richtig aufgeregt, dieses Team zu übernehmen, denn ich weiß, was in ihm steckt“, sagte der 64-jährige Interimstrainer am Dienstag, nachdem sich der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Vortag von Chefcoach Pavel Gross und Co-Trainer Mike Pellegrims getrennt hatte.

Am Vormittag hatte Stewart, der die Adler 2001 zum DEL-Titel geführt hatte und bereits in der Saison 2017/18 als Feuerwehrmann eingesprungen war, das erste Training geleitet. Der Kanadier will auf eine andere Ansprache setzen als sein Vorgänger: „Wenn ein Team ein fragiles Gebilde ist, kommt es darauf an, was du sagst – und wie du es sagst.“

Club-Boss Daniel Hopp betonte, dass die Beurlaubung von Gross, dem Mannheimer Meistertrainer von 2019, wegen des Abwärtstrends unausweichlich gewesen sei: „Wir mussten auf die besorgniserregende, dramatische Entwicklung reagieren.“ Im Heimspiel gegen Krefeld am Mittwoch (19.30 Uhr) soll die Mannschaft eine Reaktion zeigen. cr