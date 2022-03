Bilder zur Öko-Krise

Rhein-Neckar. Arbeiten von 40 verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern zeigt die Biennale für aktuelle Fotografie, die ab diesem Samstag regulär geöffnet ist. Die Fotos und Videofilme, die an insgesamt sechs Ausstellungsstationen in der Region zu sehen sind, vereinigt alle ein allgemeines Anliegen: Indem sie eindrückliche Schlaglichter auf ökologische Katastrophen und eine ausgebeutete Natur werfen, plädieren sie zugleich für ein Umdenken. Zudem werden in den einzelnen Häusern unter je eigenen Titeln Ideen für eine gerechtere Weltgesellschaft thematisiert. Das Ausstellungsprojekt ist bis 22. Mai geöffnet. Es gibt dazu ein reichhaltiges Begleitprogramm. tog

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1