Bewohner integrieren

Mannheim. Die Stadt Mannheim beteiligt sich mit einem Projekt zur Integration der Bürger des Neubaugebiets am Nordrand der früheren Spinelli-Kaserne in den benachbarten Stadtteil Käfertal-Süd an der Internationalen Bauausstellung (IBA) Heidelberg. Das „Spinelli FreiRaumLab“ ist neben der Multihalle und der im Quadrat N 2 geplanten Stadtbibliothek eines der drei Gastprojekte und Teil der vom 29. April bis Ende Juni vorgesehenen großen Abschlusspräsentation der IBA. Die evangelische und die katholische Kirche, ein Sportverein und Altenheime der Caritas wollen mit der Stadt neue Wege der Zusammenarbeit gehen und neu zugezogenen Bewohnern Räume anbieten. pwr

