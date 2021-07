Bergmann zu den Adlern

Mannheim. Die Adler Mannheim verstärken sich mit dem deutschen Eishockey-Nationalspieler Lean Bergmann (Bild). „Ich bin mir sicher, dass wir jetzt eine Lösung hinbekommen, Anfang der Woche werden wir die Vertragsfragen klären“, sagte Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara am Sonntag dieser Redaktion.

Am Freitag hatten die San Jose Sharks aus der nordamerikanischen Profiliga NHL bekanntgegeben, dass sie sich mit dem 22-Jährigen auf eine Auflösung des ursprünglich bis 2022 datierten Kontrakts verständigt haben. Und da am Samstag kein NHL-Konkurrent zugriff, können die Adler nun Nägel mit Köpfen machen. „Für uns war wichtig, dass wir die Regeln einhalten: Bevor wir Lean unter Vertrag nehmen, musste mit den Sharks und der NHL alles geklärt sein“, betonte Alavaara.

© picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Bergmann hatte schon 2019 einen Zweijahresvertrag in Mannheim unterschrieben, ehe er in die Organisation des NHL-Clubs wechselte. In der besten Eishockey-Liga der Welt spielte er 13 Mal. cr