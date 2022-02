Belasteter Start für deutsches Team

Peking. Ein Störfeuer aus der Heimat vom Vorgänger, die Nachricht vom zweiten Corona-Fall im Team und eine mit Zweifeln behaftete Olympia-Prognose: Der neue DOSB-Präsident Thomas Weikert musste sich bei der ersten Pressekonferenz der deutschen Mannschaft zwei Tage vor der Winterspiele-Eröffnung in Peking als Krisenmanager bewähren. „Ich hoffe, dass in den nächsten Tagen das Sportliche in den Vordergrund rückt“, sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes am Mittwoch.

Die kurz vor dem Olympia-Start platzierten Anschuldigungen seines Vorgängers Alfons Hörmann würden nicht für Unruhe im deutschen Olympia-Team sorgen, sagte Weikert: „Stören tun die nicht. Hier in Peking konzentriert sich jeder an seinem Wettkampfort auf den Sport.“

Angesichts der neuen Attacke des von ihm abgelösten Hörmann blieb das sportpolitisch noch ein frommer Wunsch. Erneut sah sich Weikert mit dem Vorwurf konfrontiert, an Hörmanns Entmachtung aktiv mitgewirkt zu haben. Dieses Scharmützel überlagerte die Erwartungshaltung von Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig. „Wir haben im Wintersport die Zielstellung, unter den ersten drei Nationen zu sein“, bekräftigte er. Zwischen 19 und 31 Medaillen sollen es sein. dpa