Belastete Polizisten

Mannheim. Vorverurteilt und unter Generalverdacht? Im Interview mit dieser Redaktion stellt Polizeipsychologin Anna Koch vom Polizeipräsidium Mannheim fest: „Es fällt auf, dass es gefühlt mehr Widerstand gegen die Polizei gibt. Was wiederum den Polizisten zu schaffen macht. Sie haben nicht mehr das Gefühl, dass Einzelne für ihr Fehlverhalten bestraft werden, sondern alle.“ Koch hilft auch, wenn Bürger Anzeige gegen Beamte erstatten und es Zweifel an deren Handeln gibt. Kommt es zum Disziplinarverfahren, sei das oft mit einem strafrechtlichen Verfahren gekoppelt. Beamte müssten sich zweifach verantworten: Privat vor Gericht und beruflich am Arbeitsplatz. Das sei sehr belastend. lia

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1