Ein Taxi, das Frauen im Dunkeln vergünstigt nach Hause bringt und so für ein sichereres Gefühl im Nachtleben sorgt: Seit der Einführung vor drei Jahren ist das Frauen-Nachttaxi extrem beliebt und eine Erfolgsgeschichte – bis jetzt. Denn nun drängt sich bei der drastisch gesunkenen Nachfrage und den zig Beschwerden die Frage auf: Haben die Verantwortlichen mit ihren Kürzungen das Frauen-Nachttaxi beinahe ausgebremst, an der falschen Stelle gespart?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schließlich erfüllt das aktuelle Angebot mit zwölf Fahrten nicht mehr seine ursprüngliche Aufgabe, reicht laut Nutzerinnen im Schnitt eine Fahrt im Monat nicht aus, um sich nachts sicherer zu fühlen. Bleibt also abzuwarten, ob 20 Fahrten das Sicherheitsgefühl verbessern. Oder ob es nicht effektiver wäre, statt bei den Fahrten zu sparen, lieber die Zielgruppe genauer zu definieren, das Angebot auf in Mannheim Lebende zu begrenzen. Trotzdem ist es der Verwaltung hoch anzurechnen, dass sie die Rückmeldungen ernst nimmt, das Angebot neu anpassen will. Das Feedback ist eine Chance, die Weiterfahrt endlich nutzerinnenfreundlicher zu gestalten. Aus Erfahrung weiß ich: Das Online-System funktioniert zwar. Aber es ist lästig, sich vorab die schwer auffindbare Webseite abzuspeichern, Passwort und Anzahl der restlichen Fahrten zu merken oder eine Mitfahrerin zu organisieren, weil das eigene Kontingent erreicht ist. Vertippt sich der Taxifahrer dann oder klappt das Einloggen nicht, braucht es mehrere Anläufe, um einsteigen zu können. Spontanes und leichtes Heimfahren fühlt sich anders an. Kurz gesagt: Es sind die vielen Kleinigkeiten, die für mich die Hemmschwelle zum Einsteigen zu hoch setzen.

Warum also nicht mit Hilfe von Studierenden eine nutzerinnenfreundliche App kreieren, die alles bündelt? Das könnte die Mitarbeitenden im Rathaus entlasten, die laut Vorlage mit Anfragen zum System überhäuft werden. Geld dafür ist schließlich vorhanden, das Jahresbudget dank Sparmaßnahmen noch nicht ausgeschöpft.