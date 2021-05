Bei Corona stehen die Zeichen aktuell deutschlandweit auf Entspannung

Berlin/Rhein-Neckar. Die Corona-Zahlen in Deutschland sehen von Tag zu Tag besser aus – auch wenn es weiterhin Unwägbarkeiten mit Blick auf Virus-Varianten und Lockerungen gibt. Das Robert Koch-Institut gab die bundesweite 7-Tage-Inzidenz am Sonntag mit 35,2 an (Vortag: 37,5; Vorwoche: 64,5). Das ist der niedrigste Wert seit Mitte Oktober. Mittlerweile sind alle Bundesländer unter den politisch bedeutsamen Inzidenz-Wert von 50 gerutscht. Auf den Intensivstationen lagen laut DIVI-Intensivregister zuletzt so wenige Corona-Patienten wie seit Anfang November nicht mehr.

Aus den RKI-Zahlen von Sonntag geht hervor, dass nun auch Thüringen als letztes Bundesland die 50er-Marke unterschritten hat. Die dortige 7-Tage-Inzidenz lag demnach zuletzt bei 47,5. Besonders gut ist die Entwicklung in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern (14,7), Schleswig Holstein (17,9), Brandenburg (20,0), Hamburg (22,4) und Niedersachsen (23,1). Allerdings ist denkbar, dass die Inzidenzen zu niedrig ausfallen, weil über Pfingsten weniger getestet wurde. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag zuletzt mit 0,75 deutlich unter 1 – das bedeutet sinkende Fallzahlen.

Betrug in Schnelltestzentren?

Der Rückgang wird von Experten unter anderem mit Immunschutz durch Impfungen und überstandene Infektionen, wärmeren Temperaturen und Schnelltests bei Schule, Arbeit und Freizeit in Verbindung gebracht. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass aggressive Virus-Varianten die Situation in Deutschland noch mal brenzliger machen. Breitet sich die Variante aus Indien auch hierzulande aus – ähnlich wie das in Großbritannien bereits geschieht? Das ist bislang kaum vorherzusagen.

Heidelberg hat am Wochenende wieder einen regelrechten Ansturm erlebt. Menschen aus der gesamten Region und darüber hinaus kamen vor allem am Samstag zum Shoppen, Flanieren, Essen und Trinken in die Stadt am Neckar. Mit einer Inzidenz von etwa 18 gelten dort weitreichende Lockerungen in Handel und Gastronomie. Auch auf der Neckarwiese war bei sonnigem Wetter wieder einiges geboten. Dort kontrollierte die Polizei mit einem Großaufgebot die Einhaltung der Allgemeinverfügung. Nach Krawallen am Pfingstwochenenden hatte die Stadt ein abendliches Aufenthaltsverbot für den Bereich erlassen. Zwar war es diesmal deutlich ruhiger als an Pfingsten, dennoch hatten die Beamten alle Hände voll zu tun: Allein in der Nacht zum Samstag wurden 106 Platzverweise erteilt. Für Ärger sorgt laut Polizei vor allem immer wieder eine Gruppe Jugendlicher, die auch vor Straftaten nicht zurückschreckt. Auch die Autoposer-Szene hielt die Beamten in Heidelberg am Wochenende auf Trab.

Unterdessen zieht ein möglicher Abrechnungsbetrug bei Bürgertests immer weitere Kreise, die Justiz ermittelt. Bekannt wurden Verdachtsfälle in Nordrhein-Westfalen und Bayern. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen am Montag in einer Schaltkonferenz über das Thema beraten, wie ein Sprecher von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Sonntag sagte. Spahn kündigte am Wochenende „stichprobenartig mehr Kontrollen“ an. Die SPD attackierte Spahn, die Grünen verlangten die Nachbesserung der Testverordnung, die FDP sogar einen Sonderermittler.