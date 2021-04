Bayern sauer auf Flick

München. Die Führung des FC Bayern hat verärgert auf die öffentliche Abschiedsankündigung von Trainer Hansi Flick reagiert. „Der FC Bayern missbilligt die nun erfolgte einseitige Kommunikation durch Hansi Flick und wird die Gespräche wie vereinbart nach dem Spiel in Mainz fortsetzen“, teilte der Vorstand des deutschen Fußball-Rekordmeisters mit. Der Bammentaler Flick hatte nach dem Spiel in Wolfsburg öffentlich gemacht, dass er die Münchner gebeten habe, seinen noch bis Mitte 2023 laufenden Vertrag nach dieser Saison aufzulösen. Die Bayern bestätigten zwar am Sonntag diese Bitte, kritisierten aber den Zeitpunkt von Flicks Statement. dpa

