Ein ICE 4 der Deutschen Bahn befährt die Strecke Göttingen-Hannover. Die Deutsche Bahn beginnt am 11.06.2019 die Sanierung der ICE-Strecke Hannover-Göttingen, was für Reisende in den kommenden sechs Monaten längere Fahrzeiten bedeutet. +++ dpa-Bildfunk +++

© picture alliance/dpa