Baubeginn im Januar

Mannheim. Im Januar beginnen die Bauarbeiten für die Leichtbauhalle, die während der Generalsanierung des Mannheimer Nationaltheaters als Ersatzspielstätte für Oper und große Ballettaufführungen dient. „Oper am Luisenpark“ lautet der Titel des Projekts, das auf dem zuletzt für das Oktoberfest genutzten Areal an der Theodor-Heuss-Anlage entsteht. Die Messe- und Eventbaufirma Metron Vilshofen will noch vor Weihnachten mit der Baustelleneinrichtung beginnen. Das Provisorium für 800 Zuschauer soll bis Herbst fertig sein. Im Spielhaus am Goetheplatzfällt am 31. Juli 2022 der letzte Vorhang, und gleich am 1. August beginnt dort die Einrichtung der Großbaustelle. pwr

