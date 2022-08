BASF will weniger Staus

Ludwigshafen. Der Chemiekonzern BASF investiert in die Digitalisierung der Lkw-Abfertigung am Stammwerk Ludwigshafen. Ab Oktober soll das System schrittweise eingeführt werden. Dieses ist Teil eines neuen Gesamtkonzepts für die Digitalisierung und Automatisierung der Abfertigung von bis zu 2500 Lkw, die täglich in Ludwigshafen einfahren. Das neue Konzept sei nicht nur weniger anfällig für Staus, „wir haben es auch so aufgebaut, dass es schneller und effizienter als das alte Konzept ist“, sagte Werksleiter Uwe Liebelt. Der digitalisierte Ablauf sei aber noch „Zukunftsmusik“, wie Projektleiter Philipp Wotke einschränkte. „Wir arbeiten bereits aktiv daran“, sagte Wotke. jar

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1