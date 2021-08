Balkonmusik geht weiter

Rhein-Neckar. Das im vergangenen Jahr während des Corona-Lockdowns kreierte Kultur-Notprogramm in der Metropolregion wird auf feste Beine gestellt: Die mit Begeisterung aufgenommenen Balkonkonzerte gehen auch im Sommer 2021 weiter – in luftiger Höhe, aber auch ebenerdig in Hinterhofgärten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Verein Kultur Rhein-Neckar kündigte am Donnerstag an, dass nach dem Motto „Raus an die frische Luft und gemeinsam mit Abstand Kultur-Erlebnisse teilen“ bis einschließlich 10. September jeweils an Freitagabenden Auftritte von Musikschaffenden unterschiedlicher Stilrichtungen in Ludwigshafen geplant sind. Die Honorare werden aus Spenden finanziert.

In Heidelberg organisiert das Theater im Kulturhaus Karlstorbahnhof Konzerte der etwas anderen Art: Sie sollen in Einrichtungen, beispielsweise in Seniorenheimen, Menschen erfreuen, die üblicherweise von Kultur ausgeschlossen sind.

Die beiden Veranstalter haben eine Tausch-Kooperation vereinbart: Gruppen und Solisten, die links und rechts des Rheins zuhause sind, sollen in den jeweils anderen Städten auftreten. wam

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2