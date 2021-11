Bald fast überall im Land 2G?

Stuttgart/Berlin/Mannheim. Angesichts einer sich weiter verschärfenden Corona-Lage das baden-württembergische Gesundheitsministerium schon in Kürze mit der Ausrufung der sogenannten Alarmstufe, die drastische Einschränkungen für viele ungeimpfte Menschen im Land nach sich ziehen würde. Mit Blick auf aktuelle Prognosen und Modellrechnungen der Universität Freiburg gehe man davon aus, dass möglicherweise schon Ende der Woche, „in jedem Fall“ aber Mitte November die Alarmstufe ausgerufen werden könnte, so eine Ministeriumssprecherin am Sonntag.

Derzeit gilt in Baden-Württemberg die sogenannte Corona-Warnstufe, die für viele Ungeimpfte bereits zahlreiche Beschränkungen mit sich bringt. Sollte die Zahl der Corona-Intensivpatienten im Land nun aber an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen sogar auf über 390 steigen, wäre die Alarmstufe als nächste Eskalationsschwelle erreicht – dann würden noch deutlich schärfere Maßnahmen ergriffen. Die Corona-Verordnung sieht in diesem Fall landesweit die 2G-Regel etwa in Restaurants, Museen, bei Ausstellungen sowie den meisten anderen öffentlichen Veranstaltungen vor. Viele ungeimpfte Menschen hätten dann in vielen Bereichen keine Möglichkeit mehr, am öffentlichen Leben teilzunehmen – auch nicht mit PCR-Tests.

In Berlin wollen die potenziellen Regierungspartner SPD, Grüne und FDP gleichzeitig eine neue Rechtsgrundlage für Anti-Corona-Regeln schaffen, bevor die epidemische Lage am 25. November endet. Über den Entwurf soll der Bundestag am Donnerstag beraten.

Angesichts der Wucht der vierten Welle fordern immer mehr Politiker und Mediziner, wieder kostenlose Corona-Tests für alle anzubieten. Das Ende der Kostenübernahme für Bürgertests habe nicht dazu geführt, Impfunwillige zur Impfung zu motivieren, bilanzierte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, dieser Redaktion. Bund und Länder sollten diese „Fehlentscheidung“ schnell korrigieren.

Inzidenz in Mannheim bei 216

Die Zahl der Infizierten steigt derweil weiter an. Das Robert Koch-Institut bezifferte die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag mit 191,5 an. Am Freitag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit 37 120 einen Rekordwert seit Pandemiebeginn erreicht. Auch in der Region steigen die Inzidenzen stark. In Mannheim beträgt der Wert nun 216, in Ludwigshafen 143,7, in Heidelberg 111,5 und im Rhein-Neckar-Kreis 160,3.

Die Debatte um eine Impfpflicht für Pflegepersonal nimmt unterdessen auch in der Region Fahrt auf. Bernhard Schneider, Hauptgeschäftsführer der Evangelischen Heimstiftung, spricht sich deutlich für eine 2G-Regel in Pflegeeinrichtungen aus. Das größte Pflegeunternehmen Baden-Württembergs betreibt rund 90 Heime, unter anderem in Mannheim, Leimen und Heddesheim. „Wir waren lange überzeugt, dass es richtig ist, auf Beratung, Information und niederschwellige Impfangebote zu setzen, aber dieses Potenzial scheint jetzt ausgeschöpft zu sein“, sagte er. Die Impfquote unter Pflegekräften der Evangelischen Heimstiftung liege bei rund 70 Prozent, was nicht ausreiche. dpa/sma/sal