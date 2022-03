Mannheim. In Mannheim sind an diesem Wochenende wieder zahlreiche Geflüchtete aus der Ukraine angekommen. In der Jugendherberge auf dem Lindenhof, die als Anlaufstelle für die Schutzsuchenden dient, herrsche „Hochbetrieb“, sagte Rathaus-Sprecher Ralf Walther am Sonntagnachmittag. Aktuelle Zahlen kündigte er für Montag an.

Die Lilly-Gräber-Halle in Friedrichsfeld musste am Wochenende allerdings noch nicht belegt werden. Die Halle war vergangene Woche mit Feldbetten als Notquartier mit rund 230 Plätzen vorbereitet worden. Zum gleichen Zweck wurden laut Walther am Wochenende wie angekündigt auch Feldbetten in der GBG-Halle im Herzogenried aufgestellt. Bisher werden die Geflüchteten in Wohnheimen und in angemieteten Hotels untergebracht. Die aktuellste Zahl von Geflüchteten aus der Ukraine in Mannheim stammt vom Ende der vergangenen Woche und lag bei knapp 1200. Die Stadtverwaltung geht aber von zahlreichen nicht registrierten Personen aus, die bei Bekannten untergekommen sind.

Seit rund einer Woche sind in Mannheim auch wieder die Bahnhofshelfer im Einsatz. Die Ehrenamtlichen empfangen Geflüchtete am Hauptbahnhof und versorgen sie mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Kleidung und helfen außerdem bei Fragen. imo

