Bahn frei für Hunde

Berlin/Ludwigshafen. Zum Abschluss der Freibad-Saison haben am Wochenende in einigen Kommunen wieder Hunde mit ihren Frauchen und Herrchen planschen dürfen. Unser Bild entstand im niedersächsischen Pattensen. Ähnliche Aktionen gab es unter anderem in Ludwigshafen. Voraussetzung ist in der Regel, dass ein Impfnachweis für die Vierbeiner vorgelegt wird und die Besitzer eine Versicherung für sie abgeschlossen haben. Vor der nächsten Freibad-Saison wird natürlich das Wasser komplett ausgetauscht. sma

