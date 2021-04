Baerbock verspricht einen Neuanfang

Berlin/Mannheim. Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock soll ihre Partei als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl führen. Der Bundesvorstand der Grünen nominierte die 40-Jährige für den Spitzenposten, wie die Partei in Berlin mitteilte. Die Entscheidung muss noch auf einem Parteitag vom 11. bis 13. Juni bestätigt werden. Die Zustimmung gilt als sicher. Die Bundestagswahl findet am 26. September statt.

AdUnit urban-intext1

Annalena Baerbock geht für die Grünen ins Rennen. © dpa

Mit der Entscheidung enden monatelange Spekulationen. Die Partei hatte die Klärung der Kandidatenfrage ihren beiden Parteivorsitzenden Baerbock und Robert Habeck (51) überlassen, die sich geräuschlos untereinander verständigten.

„CSU respektiert Entscheidung“

Unterdessen blieb bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe unklar, wer der Kanzlerkandidat der Union wird. Nach acht Tagen Machtkampf um die Kandidatur überließ die CSU die Frage der Schwesterpartei CDU. Dies entscheide die CDU jetzt „souverän“, sagte der CSU-Vorsitzende Markus Söder am Montag in München. „Wir als CSU und auch ich respektieren jede Entscheidung“. Söder machte nach einer Sitzung des CSU-Präsidiums deutlich, dass der CDU-Vorsitzende Armin Laschet Kanzlerkandidat werde, wenn der CDU-Bundesvorstand dies beschließe. Laschet plädierte am späten Montagabend für eine Entscheidung noch in der laufenden Vorstandssitzung.

Habeck trommelte nach der Verkündung für seine Co-Chefin als Kanzlerkandidatin seiner Partei. Baerbock sei eine „kämpferische, fokussierte, willensstarke Frau“, die genau wisse, was sie wolle. In den vergangenen Wochen habe es zwischen ihm und Baerbock vertraute, manchmal auch schwierige Gespräche darüber gegeben, wer die Kandidatur übernehmen solle. „Wir beide wollten es, aber am Ende kann es nur eine machen.“

AdUnit urban-intext2

Er selbst wolle sich aber gleichfalls in den Wahlkampf werfen. Die Gemeinsamkeit habe die Grünen so erfolgreich gemacht. „In dieser Situation führt der gemeinsame Erfolg dazu, dass einer einen Schritt zurücktreten muss.“ Baerbock selbst warb nach ihrer Nominierung für einen Aufbruch in Deutschland. „Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht“, sagte sie. Sie wolle eine Politik anbieten, die vorausschaue. In Anspielung auf Kritik, ihr mangele es an Regierungserfahrung, sagte Baerbock: „Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status quo stehen andere.“

Baerbock machte klar, dass die Grünen das Ziel haben, das Kanzleramt zu erobern. „Wir möchten am liebsten diese Regierung anführen“, sagte die 40-Jährige. „In diesem Jahr ist alles drin und alles möglich. Und dafür geben wir unser Bestes.“

AdUnit urban-intext3

Nach den aktuellen Umfragewerten könnten die Grünen Juniorpartner in einer Koalition mit der Union werden. Aber auch für eine Ampel-Koalition unter Führung der Grünen mit SPD und FDP oder eine grün-rot-rote Koalition mit SPD und Linken könnte es reichen.

AdUnit urban-intext4

Zustimmung in der Region

Bei den Mannheimer Grünen stieß die Nominierung auf große Zustimmung. Baerbock stehe für „einen anderen Politikstil, entschieden und transparent, lernfähig und selbstkritisch“, so die Landtagsabgeordnete Elke Zimmer. Ihre Kollegin Susanne Aschhoff sprach von einer „starken Frau für ein starkes Land“. Die Kreisvorsitzenden Sophia Dittes und Nils Born nannten Baerbock eine „erfahrene, empathische und extrem kompetente Politikerin“.

„Annalena Baerbock hat den klaren politischen Kompass, die Energie und die Willensstärke, die es braucht, um Kanzlerin zu werden und die nötigen Veränderungen im Land voranzutreiben“, sagte die Heidelberger Bundestagsabgeordnete und Spitzenkandidatin für Baden-Württemberg Franziska Brantner. „Wir haben mit Annalena Baerbock eine großartige Kanzlerkandidatin“, so Danyal Bayaz, Grünen-Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Schwetzingen-Bruchsal. „Diese einvernehmliche Entscheidung ist gerade in Krisenzeiten ein wichtiges Signal an die Bürgerinnen und Bürger. Politik geht auch ganz anders“, sagte Uli Sckerl von den Grünen Rhein-Neckar. dpa/sma/miro