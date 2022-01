Baerbock diplomatisch

Kiew. Außenministerin Annalena Baerbock hat der Ukraine jede Art diplomatischer Unterstützung zur Lösung der Krise mit Russland zugesagt, Waffenlieferungen aber erneut abgelehnt. „Diplomatie ist der einzig gangbare Weg“, sagte die Grünen-Politikerin am Montag bei einem Treffen mit ihrem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba in der ukrainischen Hauptstadt. Hintergrund sind Ängste Kiews vor einem Angriff Russlands. „Wir haben einen langen Atem“, sagte Baerbock. Zur Unterstützung bot sie der Ukraine einen intensiven Austausch im Bereich erneuerbare Energien und der Nutzung von Wasserstoff an.

Deutschland sei bereit zum Dialog mit Russland, versicherte Baerbock. Am heutigen Dienstag stehen in Moskau Gespräche mit Außenminister Sergej Lawrow über eine Deeskalation der Lage an. Lawrow wies der Agentur Interfax zufolge Vorwürfe der USA als „Falschinformation“ zurück, dass Agenten eine Spezialoperation im Osten der Ukraine planten. Die US-Regierung hatte Moskau vorgeworfen, einen Vorwand für einen möglichen Einmarsch in die Ukraine zu schaffen. Der Kreml bezeichnete dies als „falsche Anschuldigungen“. dpa