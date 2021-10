Autos raus aus der Stadt

Lampertheim. Für die Schließung von Baulücken in der Innenstadt und die Akzeptanz von Geschossbauten auch in Siedlungen mit Ein- und Zweifamilienhäusern hat der Lampertheimer Bürgermeister Gottfried Störmer zum Auftakt der Haushaltsberatungen geworben. Auch sprach er sich auch dafür aus, den Individualverkehr aus der Innenstadt zu verbannen und eine Park-and-Ride-Zone an der Hans-Pfeiffer-Halle einzurichten, von der alle 20 Minuten ein Bus ins Zentrum fahren soll.

Pläne für Wohnkomplex

Zur Sprache kam bei dieser Gelegenheit zudem der Plan des Eigentümers einer denkmalgeschützten Tabakscheune im Lampertheimer Stadtteil Hüttenfeld. In der Scheune soll ein mehrgeschossiger Wohnkomplex eingerichtet werden. urs