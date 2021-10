„Autoritäres Vorgehen“

Mannheim. Interessierte Parteimitglieder erhalten Einsicht in das Gutachten zur Kreisgeschäftsstelle der CDU Mannheim. Dafür liegt der 20-seitige Bericht am Mittwoch- und am Freitagabend für jeweils eine Stunde zum Begutachten aus – in der Geschäftsstelle des CDU-Landesverbands in Stuttgart. Vor Einsichtnahme müssen die Parteimitglieder eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Wer gegen die darin festgelegten Regeln verstoße, mache sich unter Umständen strafbar, heißt es darin. Dies könne eine Geld- oder Freiheitsstrafe nach sich ziehen. Kritiker des Kreisvorstands sind in Rage. Sie sprechen von „autoritärem Vorgehen“, „Verschleierung“ und einer „absoluten Farce“. stp

