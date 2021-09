Autoposer kontrolliert

Mannheim. 89 Fahrzeuge und 111 kontrollierte Personen sowie vier sichergestellte Fahrzeuge – das ist unter anderem die Bilanz der Schwerpunktkontrolle der Ermittlungsgruppe Poser der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Mannheim am Freitagabend in der Kunststraße. Die Kontrollen fanden im Rahmen des vierten landesweiten Sicherheitstages statt. Das Polizeipräsidium war mit 38 Aktionen beteiligt. So wurden im Stadtteil Franklin Kinder sicher zur Schule begleitet, in der Innenstadt informierten Beamte über Fahrradsicherheit, daneben waren Einbruchschutz und die Kriminalitätsphänomene „falscher Polizeibeamter“, falsche Gewinnversprechen sowie Trickbetrug Themen. sba/lia

