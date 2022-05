Ausstellung und Auktion

Mannheim. Gemeinsam mit der Prince House Gallery lädt diese Zeitung ab dem 7. Mai zur Ausstellung „Licht – Farbe – Erlebnisse“ mit Werken von Manfred Fuchs ein. Alle Erlöse aus den Verkäufen wie auch einer Auktion am 19. Mai kommen dem Hilfsverein „Wir wollen helfen“ dieser Zeitung für wohltätige Zwecke zugute. Bis zum 30. Juni ist die Ausstellung zu sehen. In einer Sonderbeilage in dieser Ausgabe steht alles über den Künstler und sein Wirken, werden die zu ersteigernden Bilder gezeigt und erklärt, wie „Wir wollen helfen“ arbeitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als einen „Glücksfall für diese Stadt“ bezeichnete Florian Kranefuß, Vorsitzender des Hilfsvereins und der Geschäftsführung der Haas Mediengruppe, Manfred Fuchs und dessen ehrenamtliches Engagement. Fuchs, einer der bekanntesten Unternehmer und 44. Ehrenbürger der Stadt, war sein ganzes Leben im Herzen Künstler. Gemeinsam mit Gemälden der letzten zwei Jahre präsentiert die Ausstellung auch eine Auswahl von Collagen des Künstlers aus alten Plakatabrissen, die er selbst einsammelt. Die Auswahl wird in der Ausstellung von rund 20 Kleinformaten ergänzt. red