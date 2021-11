Ausgleich für hohe Energiepreise

Mannheim. Wolfgang Franz, früherer Präsident des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hat die Bundesregierung aufgefordert, den Bürgern einen Teil des Geldes, zurückzugeben, das sie durch die CO2-Bepreisung einnimmt. „Die Menschen sollen nicht den Eindruck gewinnen, dass sich der Staat mit seinem Klimaschutzprogramm an ihnen bereichert“, so Franz im Interview mit dieser Redaktion. Die Regierung könne die Stromsteuer senken oder den Verbrauchern wie in der Schweiz einen bestimmten Geldbetrag überweisen: „Das Geld geht an die zurück, die sich klimafreundlich wie die Radfahrer verhalten. Bestraft werden sollten die SUV-Besitzer, die sich klimaschädlich verhalten.“

ZEW-Präsident Achim Wambach sagte in dem Interview, die Wirtschaft allein könne die Kosten für den Klimaschutz nicht stemmen. Der Staat solle beim Ausbau der Ladesäulen helfen. „Erst wenn wir genügend Elektroautos haben, bekommen wir auch genügend Ladesäulen, weil man damit Geld verdienen kann“, so Wambach. was