Ausgleich der Adler

Mannheim. Die Adler Mannheim haben in der Play-off-Halbfinalserie gegen die Eisbären Berlin ein entscheidendes fünftes Spiel erzwungen. Der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewann am Dienstagabend vor 11 512 Zuschauern in der SAP Arena sein Heimspiel gegen die Berliner knapp mit 4:3 (1:1, 2:2, 1:0).

Beide Teams haben in dieser engen Serie nun zwei Duelle gewonnen und kämpfen am Donnerstag in der Hauptstadt um den Endspieleinzug. Bereits im Finale steht Red Bull München. Die Bayern hatten am Wochenende auch die dritte Begegnung gegen die Grizzlys Wolfsburg gewonnen und warten nun auf ihren Gegner. mast/cr

