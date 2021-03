Mannheim. Ab dem kommenden Jahr kommen keine BASF-Superabsorber mehr aus Mannheim: Die Anlage auf der Friesenheimer Insel soll geschlossen werden, weil sie sich nicht mehr lohnt. Aufgrund einer unvorteilhaften Marktentwicklung und einer herausfordernden Kostenstruktur könne die „sehr kleine Anlage“ auf der Friesenheimer Insel nicht länger wirtschaftlich betrieben werden, heißt es bei dem Ludwigshafener Chemiekonzern. Superabsorber werden in Hygieneprodukten, zum Beispiel Babywindeln, eingesetzt.

Die Produktion in Mannheim wird schrittweise bis 2022 eingestellt und vorwiegend ins belgische Antwerpen verlagert. Dort steht die weltweit größte Superabsorber-Anlage der BASF. Außerdem investiert der Konzern 25 Millionen Euro in den Bau eines Kompetenzzentrums in Antwerpen.

Allen 64 Mitarbeitenden, die von der Schließung der Mannheimer Anlage betroffen sind, werden neue Positionen in der BASF SE angeboten. Der Standort auf der Friesenheimer Insel zählt zum Ludwigshafener Stammwerk. be