Aufstiegsjubel mit Hollywood-Glanz im walisischen Wrexham

Wrexham. Ryan Reynolds filmte die denkwürdigen Szenen, die sich auf dem Rasen des AFC Wrexham abspielten, mit seinem Smartphone. Hollywood-Kumpel Rob McElhenney wischte sich noch immer die Tränen aus den Augen. «Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das schon verarbeitet habe, was heute Abend passiert ist», sagte Reynolds dem Sender BT Sport. «Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos.»

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zuvor hatten Reynolds und McElhenney mitgefiebert und auch mitgefeiert, als ihr walisischer Club den Aufstieg in die League Two - die vierte Liga in England - perfekt gemacht hatte. Nach 15 Jahren spielt der 1864 gegründete AFC Wrexham, der sich selbst als drittältesten Fußball-Club der Welt bezeichnet, wieder im Profi-Fußball mit. Erst vor gut zwei Jahren hatten die beiden Hollywoodstars den Verein gekauft.

«Was mir gerade durch den Kopf geht ist, dass die Leute immer wieder am Anfang gefragt haben: Warum Wrexham, warum Wrexham? Was jetzt gerade passiert, ist genau der Grund», sagte Reynolds, nachdem die Fans schon während der Partie ihr Team zum 3:1-Sieg am vorletzten Spieltag der National League gegen den FC Boreham gebrüllt hatten. Als der Schlusspfiff ertönte und sich die beiden Schauspiel-Kumpels mit Tränen in den Augen umarmten, stürmten die glückseligen Anhänger zu Tausenden den Rasen.

«Wir können ja hören, was es bedeutet für diese Stadt», sagte McElhenney unter dem Jubelgesang der Fans. «Dass wir das erleben dürfen und Teil dieser Community sind, ist die Ehre des Lebens für mich.»

Der Club ist bei noch einem ausstehenden Spiel nicht mehr vom ersten Platz der National League zu verdrängen. Wrexham hat 110 Punkte und damit vier mehr als Notts County auf Rang zwei. Sogar aus dem Kensington-Palast gab es Glückwünsche. «Ein Verein mit so einer erstaunlichen Geschichte, der sich auf eine aufregende Zukunft in der Football League freut», schrieben die Prinzessin und der Prinz von Wales, Kate und William, bei Twitter. «Ihr habt Wales stolz gemacht.»