Aufstände im Iran

Teheran. Im Nordwesten des Irans haben Demonstranten Berichten zufolge versucht, die Gebäude von staatlichen Behörden zu besetzen. Die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete, mit Hilfe der Polizei sei ein Eindringen der Demonstranten verhindert worden. Sie veröffentliche mehrere Fotos chaotischer Straßenszenen mit ausgebrannten Läden. Bei einem Terroranschlag in der südiranischen Großstadt Schiras wurden am Mittwoch nach Angaben staatlicher Medien mindestens 15 Menschen getötet. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Attacke auf einem Telegram-Kanal für sich. Religionsführer Ali Chamenei schwor Rache. Auch die Streitkräfte kündigten Vergeltung an. dpa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1