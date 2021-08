Aufschwung setzt sich fort

Nürnberg. Die Corona-Krise ist noch nicht überwunden, aber der Arbeitsmarkt ist auf einem guten Weg: Im August ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland erneut gesunken, was wegen der Sommerpause in dem Monat eigentlich unüblich ist. Bundesweit waren rund 2,58 Millionen Menschen ohne Job, etwa 12 000 weniger als im Juli und 377 000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 5,6 Prozent. „Der Arbeitsmarkt hat sich weiter positiv entwickelt“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, als er am Dienstag die Arbeitsmarktstatistik vorstellte. „Das Beschäftigungswachstum gewinnt an Fahrt.“ Das größte Risiko sehen die Fachleute derzeit in den steigenden Infektionszahlen und einer mangelnden Impfbereitschaft der Menschen. dpa

