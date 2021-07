Aufklärung: Tüte voller Info-Material

Mannheim. Mehr als 100 Aufklärungstüten mit Info-Material zum Anfassen hat die Beratungsstelle Pro Familia mittlerweile an Mannheimer Teenager in Schulen und Jugendhäusern verteilt. Damit will die Einrichtung das Thema sexuelle Bildung wieder stärker in den Unterricht bringen. Vor der Pandemie hatten viele Schulen in Mannheim die Aufklärungsworkshops von Pro Familia regelmäßig genutzt, 2021 konnte bislang kein einziger stattfinden. Dort wurden die Heranwachsenden von Sexualpädagogen über Sexualität, alle Formen der Liebe und Verhütung aufgeklärt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich wollte sexuelle Bildung trotz Pandemie anbieten. Schließlich kommen die Heranwachsenden trotzdem in die Pubertät, haben Ängste“, sagt Meijada El-Haji von Pro Familia. In den Tüten ist verschiedenes Info-Material, mal eine Fibel zu unterschiedlicher Sexualität, mal ein Flyer über die erste Liebe, aber auch Regenbogen-Tattoos oder Tampons. Die Lehrenden müssten allerdings vor dem Verteilen der Tüten Sexualkunde-Unterricht abhalten und die Tüten ankündigen, so El-Haji. Per App können die Teenies später auch ihre Fragen anonym an die Beraterin schicken – die sie dann auf einer digitalen Pinnwand beantwortet. lia/imo