Auf dem Weg in die Alarmstufe

Rhein-Neckar/Berlin/Stuttgart. Wegen der Zuspitzung der Corona-Lage in Deutschland sollen die Bundesländer auch künftig Kontakte beschränken und Freizeitveranstaltungen untersagen können. Nach viel Kritik an ihren Corona-Plänen einigten sich SPD, Grüne und FDP auf entsprechende Nachbesserungen. Baden-Württemberg steuert unterdessen aufgrund der hohen Auslastung der Intensivbetten auf die Alarmstufe zu. Der Rhein-Neckar-Kreis hat am Montag seine ersten sogenannten dauerhaften Impfangebote (DIA) gestartet.

In der Alten Chirurgie des Uniklinikums Heidelberg im Neuenheimer Feld nahmen die ersten beiden Impfteams die Arbeit auf. Insgesamt bietet der Rhein-Neckar-Kreis dreimal pro Woche Impfungen an neun festen Standorten im Rhein-Neckar-Kreis und im nördlichen Kreis Karlsruhe. Die Termine für die ersten 14 Tage sind weitestgehend ausgebucht. Zu den Impfungen können sich auch Bürger anmelden, die außerhalb des Kreises wohnen.

Mitarbeitende gesucht

Zugleich kündigte Gesundheitsdezernentin Doreen Kuss eine Aufstockung der mobilen Impfteams an. Statt bislang zehn sollen spätestens zum 1. Dezember 20 Teams unterwegs sein. Davon sollen jeweils drei in Mannheim und Heidelberg unterwegs sein. Allerdings werden noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht, vor allem für die Verwaltungsarbeiten rund ums Impfen.

Rheinland-Pfalz setzt unterdessen auf Hausärzte, die erste Ansprechpartner bei Corona-Impfungen sein sollen. Allerdings sollen auch Impfzentren wieder hochgefahren werden. Welche dies sind, soll im Lauf der Woche geklärt werden. Außerdem will das Land die Zahl der Impfbusse auf zwölf aufstocken.

Auch Hessen vertraut auf Hausärzte. Das Sozialministerium teilte mit, die Landesregierung berate mit den Gebietskörperschaften und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), wie das bestehende Impfangebot erweitert werden könne, „um der erfreulicherweise gestiegenen Nachfrage zu begegnen“. Impfungen durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte böten den Vorteil, dass die Praxen oft einfacher und schneller zu erreichen seien als wenige zentrale Impfstellen. Einige Städte und Kreise hätten zudem stationäre oder mobile Impfangebote.

Am Mittwoch tritt in Baden-Württemberg aller Voraussicht nach die Alarmstufe in Kraft. Damit werden Ungeimpfte weitgehend von der Teilnahme am öffentlichen Leben ausgeschlossen. Am Montag lag die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen bereits über dem kritischen Wert von 390. Das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass dieser Wert auch am Dienstag überschritten wird. (mit dpa)