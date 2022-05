Anwohnerparkscheine werden teurer

Mannheim. Auf Autofahrer, die in Mannheimer Anwohnerparkzonen leben, kommen deutlich höhere Kosten zu. Die Stadt will die Gebühren für Parkausweise in den nächsten drei Jahren stufenweise auf mehr als das Vierfache erhöhen.

Aktuell müssen Anwohner dafür pro Jahr 30,70 Euro bezahlen. Ab Januar 2023 sind 63,75 Euro vorgesehen, ein Jahr später 95,63 und ab 2025 dann 127,50 Euro. Nur für sechs Monate gültige Parkausweise sollen jeweils die Hälfte kosten. 20 Prozent Nachlass plant die Verwaltung für Schwerbehinderte und soziale Härtefälle. Im zweiten Quartal 2024 sollen die Gebühren neu evaluiert werden.

Ebenso wie andere Kommunen nutzt die Stadt damit eine neue Gesetzeslage, die nicht mehr 30,70 Euro als strikte Obergrenze festlegt und damit weite Spielräume öffnet. Heidelberg etwa verlangt bereits 120 Euro (mit dem Heidelberg-Pass für Geringverdiener und Sozialleistungsempfänger sind es 36 Euro), Karlsruhe 180 Euro und ab 2024 sogar 360 Euro. So viel kosten Anwohnerparkausweise schon jetzt in Freiburg, für Fahrzeuge mit einer Länge von mehr als 4,70 Metern sind es 480 Euro.

In Mannheim ist keine Staffelung nach Autotypen vorgesehen. Begründet wird dies mit zusätzlichem Verwaltungsaufwand sowie rechtlichen Unklarheiten. In der Beschlussvorlage für die Sitzung des Hauptausschusses am 24. Mai nennt die Verwaltung die neue Höhe der Gebühren sozialverträglich und ortsangemessen. Errechnet wurden die Beträge aus den Herstellungs- und Unterhaltungskosten, die für Anwohnerparkausweise veranschlagt werden.

Grüne und Linke hatten bei den Haushaltsberatungen im vergangenen Dezember Erhöhungen in dieser Größenordnung gefordert. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) kündigte damals eine Überarbeitung der Gebührensatzung an, ohne konkrete Summen zu nennen. sma