Ansturm auf Impftermine

Wiesbaden. Zehntausende Hessen haben sich am Montag nach der Aufhebung der Priorisierung für einen Corona-Impftermin beim Land registriert. „Bis 10.30 Uhr hatten bereits rund 50 000 Bürger ihre Registrierung online oder telefonisch abgeschlossen“, teilte das Innenministerium in Wiesbaden mit. Bis 13 Uhr seien es dann mehr als 70 000 gewesen, berichtete ein Ministeriumssprecher. Seit Montag können sich alle Hessen ab 16 Jahren für eine Impfung gegen das Coronavirus in einem der 28 hessischen Impfzentren anmelden, die Bevorzugung von Risiko- oder Berufsgruppen gilt nicht mehr. Die Aufhebung der Impf-Reihenfolge gilt auch für Impfungen bei Haus-, Fach- oder Betriebsärzten. Praxen impfen bereits seit April, nun können dies auch Betriebsärzte tun. dpa

