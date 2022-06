Angst um mehr als 1000 EvoBus-Jobs

Mannheim. Schock für die Beschäftigten der Daimer-Truck-Tochter EvoBus: Das Unternehmen will an seinen deutschen Standorten kräftig sparen und dafür Teile der Produktion ins Ausland verlagern. In Mannheim soll demnach der komplette Karosserierohbau wegfallen, er soll künftig im tschechischen EvoBus-Werk Holysov erledigt werden.

Nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall sind dadurch in Mannheim mehr als 1000 Arbeitsplätze gefährdet. In Neu-Ulm, wo Reisebusse gebaut werden, stünden weitere rund 500 Stellen auf der Kippe. Das Unternehmen selbst wollte die Zahlen auf Nachfrage nicht bestätigen. „Wir sind gerade erst am Beginn der Gespräche mit dem Betriebsrat“, sagte Till Oberwörder, Leiter der Bussparte bei Daimler Truck, am Mittwoch. Dem Manager zufolge will das Unternehmen seine jährlichen Kosten im Produktionsverbund bis 2030 um 100 Millionen Euro senken. Er begründete den Schritt mit steigendem Kostendruck. Gleichzeitig seien sowohl die Stadtbus- als auch die Reisebuskunden seit der Pandemie „preissensibler“ – „und wir müssen davon ausgehen, dass das so bleibt“, so Oberwörder. Man wolle nun „frühzeitig“ handeln, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu stärken.

Arbeitnehmervertreter zeigten sich unterdessen entsetzt über die Pläne. Die Belegschaft in Mannheim war am Mittwochmittag über das Vorhaben informiert worden. „Das kam für uns alle total überraschend, die Belegschaft ist im Schock“, sagte Bruno Buschbacher, Betriebsratsvorsitzender im Mannheimer Werk, nach der Infoveranstaltung. Die Beschäftigten seien „zu Recht“ empört, die Geschäftsleitung sei ausgepfiffen worden.

Standort für Elektrokompetenz

Auch Thomas Hahl, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Mannheim, zeigte sich nach der Betriebsversammlung erschüttert über die Pläne des Unternehmens: „Der Karosserierohbau ist das Herzstück von EvoBus in Mannheim. Wir werden nicht zulassen, dass das komplett ins Ausland verlagert wird“, sagte er. „Das nehmen wir nicht kampflos hin.“ Es brauche für beide Standorte – also Mannheim und Ulm – ein gemeinsames Zukunftskonzept. „Da werden wir uns auch nicht auseinanderdividieren lassen.“ Das, was das Unternehmen bisher vorgelegt habe, sei „kein Konzept, das ist reiner Personalabbau.“ Wenn es in den deutschen Buswerken ein Kostenproblem gebe, liege das auch daran, dass in der Vergangenheit Investitionen in die Effizienz versäumt worden seien.

Die Arbeitnehmervertreter wollen von der Geschäftsleitung jetzt erst einmal weitere Informationen zur Lage des Busgeschäfts und der Standorte. „Wir stellen auch infrage, ob sich eine Verlagerung ins Ausland wirklich wirtschaftlich rechnet“, sagte Hahl und verwies darauf, dass auch im Ausland die Produktionskosten steigen würden. Daimler-Buses-Chef Oberwörder betonte unterdessen, die deutschen Standorte stünden nicht zur Disposition. „Wir sind der einzige Bushersteller, der in Deutschland produziert, und das wird auch so bleiben.“ Zur Bedeutung des Mannheimer Werks sagte er: „Mannheim ist unser Standort für Elektrokompetenz. Die Zukunftstechnologie ist dort fest verankert und das wird sich in keinster Form ändern.“ Der Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer sagte zu den Verlagerungsplänen: „Das ist eine schlechte Nachricht für Mannheim“. Der Standort habe aber auch die Chance, sich mit neuen Antrieben zu profilieren. Als Kompetenzzentrum für Elektromobilität habe das Werk abseits der klassischen Produktion „ein dickes Pfund in der Hand“.