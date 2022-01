Amtsantritt verschoben

Schriesheim. Der Sieger der Schriesheimer Bürgermeisterwahl vom November, Christoph Oeldorf (Bild), kann nicht wie geplant am 1. Februar vereidigt werden. Grund ist eine Klage gegen das Wahlergebnis, die beim Verwaltungsgericht Karlsruhe eingereicht worden ist. Dies gab die Stadt Schriesheim am Donnerstag bekannt. Oeldorf soll jedoch zunächst als Amtsverweser die Geschäfte des Rathaus-Chefs übernehmen, bis die Rechtmäßigkeit des Wahlergebnisses endgültig feststeht. Die Amtszeit des bisherigen Bürgermeisters Hansjörg Höfer endet am 31. Januar. -tin

