Amoklauf in Würzburg

Würzburg. Ein Mann hat in Würzburg scheinbar wahllos Passanten attackiert und dabei drei Menschen getötet. Nach Polizeiangaben vom Freitag wurden zudem fünf weitere Menschen verletzt. Mit genauen Informationen hielten sich die Ermittler zunächst zurück. Die Hintergründe der Attacke mitten in der Innenstadt waren zunächst unklar. Ein Großteil des Gebietes wurde am Nachmittag abgeriegelt. Der mutmaßliche Täter sei überwältigt und festgenommen worden, hieß es. Die Polizei habe dafür schießen müssen. Ob der Mann verletzt wurde, wurde zunächst nicht gesagt.

„Wir haben keinerlei Hinweise auf weitere Täter“, sagte ein Polizeisprecher. Die Gefahr für die Bevölkerung sei vorüber. Über die möglichen Motive des Festgenommenen wurde zunächst nichts bekannt. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 17 Uhr alarmiert worden.

Vor knapp fünf Jahren waren bei einer Attacke in einer Bahn bei Würzburg vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 17-jähriger afghanischer Geflüchteter hatte mit einer Axt und einem Messer in einem Regionalzug Reisende angegriffen. Er flüchtete zu Fuß, attackierte eine Spaziergängerin und wurde von Polizisten erschossen. dpa