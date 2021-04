Aktionstag gegen Raser

Mannheim. An vielen Kontrollstellen haben das Polizeipräsidium Mannheim und die Kommunen bei einem Aktionstag am Mittwoch Blitzer aufgestellt. Der Standort der Radarfallen wurde vorab bekannt gegeben. Für den „Speedmarathon“ waren 46 Beamte in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis im Einsatz. Ziel der europaweiten Aktion ist es, auf die Folgen von erhöhter Geschwindigkeit aufmerksam zu machen und die Zahl der Unfallopfer zu senken. In Mannheim sind bei Unfällen wegen Tempoüberschreitung 2020 drei Menschen getötet worden. „Wir wollen gedankenloses Fahren verhindern“, so Vizepolizeipräsident Siegfried Kollmar. lia

