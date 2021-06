Ärzte hoffen auf mehr Impfstoff

Berlin/Mannheim. Seit Montag dürfen auch die Betriebsärzte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen impfen. Mehr als die Hälfte der rund 12 000 Betriebsärzte hat Impfstoff geordert, angekommen sind diese Woche aber nur 702 000 Impfdosen Biontech. Nächste Woche werden es nach Angaben des Gesundheitsministeriums sogar 100 000 Impfdosen weniger sein. „Das sind sehr kleine Mengen“, sagte Wolfgang Panter, Vorsitzender des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte (VDBW) dieser Redaktion. Er geht davon aus, dass der Impfstoff bis in den Juli hinein knapp sein wird.

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Baden-Württemberg bestätigt, dass der für Juni vom Bundesgesundheitsministerium zugesagte zusätzliche Impfstoff noch nicht angekommen ist. „Die Impfstoffmengen sind sogar leicht rückläufig“, sagte KV-Sprecher Kai Sonntag dieser Redaktion.

Testpflicht entfällt

Niedergelassene Ärzte in Mannheim – sie haben bisher mehr als 65 000 Impfungen verabreicht – berichten von einer weiter gestiegenen Nachfrage nach Terminen, seitdem die Impfpriorisierung Anfang der Woche aufgehoben wurde.

Wie am Dienstag bekannt wurde, verzögert sich zudem die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Tübinger Firma Curevac. Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) bestätigte in Stuttgart, dass das Verfahren länger als geplant dauert.

Am Dienstag lag die Inzidenz in Mannheim unterdessen den fünften Tag in Folge stabil unter 35. Somit werden weitere Lockerungen, die die neue Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg für diese Stufe vorsieht, in der Quadratestadt möglich: Die wichtigste: Für Freizeitaktivitäten draußen entfällt die Testpflicht. Somit können etwa die Außenbereiche der Gastronomie, Open Air Konzerte und Freibäder besucht werden, ohne dass ein negativer Schnelltest vorgelegt werden muss. Auch für Vereinssport ist kein Test mehr nötig. Veranstaltungen im Freien können in der neuen Öffnungsstufe mit 750 Personen stattfinden. Für Veranstaltungen drinnen ändert sich nichts: 250 Personen sind hier die Obergrenze.

Unterdessen bleibt die SPD trotz scharfer Warnungen der Union im Koalitionskrach wegen angeblich nicht ausreichend geprüfter Corona-Schutzmasken auf Konfrontationskurs zu Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Hintergrund des eskalierten Streits ist ein „Spiegel“-Bericht. Demnach sollten minderwertige Masken, an Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder für Obdachlose abgegeben werden. (mit dpa)

