Ärger über Corona-Warnstufe

Stuttgart/Rhein-Neckar. Aufgrund der weiter steigenden Zahl an Covid-Patienten auf Intensivstationen gelten im Südwesten seit Mittwoch strengere Maßnahmen für Ungeimpfte. Die Warnstufe der Landesregierung sieht vor allem Testpflichten und eine Kontaktbeschränkung für Menschen ohne Impf- oder Genesenen-Nachweis vor.

Für zahlreiche Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen müssen sie nun einen teuren PCR-Test vorweisen – etwa im Restaurant, Kino, Schwimmbad, Museum oder in der Kantine. Im Freien genügt dort meist ein Schnelltest. Zudem fällt das erst kürzlich vorgestellte 2G-Optionsmodell weg. Damit gilt nun wieder sowohl für Kunden als auch Angestellte die Maskenpflicht, auch wenn ein Betrieb nur Geimpfte oder Genesene (2G) einlässt. Die generelle Maskenpflicht mit Ausnahmen etwa beim Essen und Trinken im Restaurant bleibt bestehen. Als weitere einschneidende Maßnahme kehren Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte zurück. So sind Treffen für sie ab sofort auf einen Haushalt und fünf weitere Personen beschränkt. Geimpfte und Genesene sowie Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sind ausgenommen. Auch Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre zählen nicht dazu.

Herbstfest als Auslöser?

Alles andere als begeistert von den neuen Bestimmungen sind viele Gastronomen. Wegen der Pflicht für Ungeimpfte, beim Restaurantbesuch einen negativen PCR-Test vorzulegen, müssten jetzt reihenweise Kunden angerufen werden, die bereits reserviert hätten, berichtet Melanie von Görtz. Die Geschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbands Heidelberg/Rhein-Neckar kritisiert, die „Kommunikationslast“ werde auf die Gastronomen abgewälzt – „und die sind ohnehin knapp vom Personal her“. Das bestätigt Miriam Hirth. Die Inhaberin des Gasthauses zum Ochsen im Mannheimer Stadtteil Feudenheim befürchtet außerdem, angesichts der PCR-Pflicht werde es „Absagen hageln“.

Unterdessen räumt der Betreiber des Pflegeheims Haus am Park in Neckarau nach dem massiven Corona-Ausbruch mit anfangs möglicherweise bis zu 73 Infizierten auf Anfrage massive Probleme mit der Impfbereitschaft des Personals ein. „Wir haben bereits im November 2020 bei einer Umfrage aller BeneVit-Mitarbeiter eine geringe Impfbereitschaft mit rund 30 Prozent festgestellt, so auch in Mannheim“, heißt es von der Pressestelle. Neben Schulungen oder Einzelgesprächen sei sogar eine Prämie in Höhe von 1000 Euro für die Teams ausgelobt worden, die eine Impfquote von 60 Prozent erreichen. Diese Maßnahmen hätten in allen Häusern für eine höhere Impfbereitschaft gesorgt – nur nicht im Mannheimer Haus am Park. „Bis zum heutigen Tag können wir nur appellieren, bitten, ja betteln, haben aber keine Handhabe eine Impfung durchzusetzen“, erklärt die Pressestelle und verweist erneut auf ihre Forderung nach einer Impfpflicht für in der Pflege Tätige. Sogar auf Leitungsebene habe es lange keine Impfbereitschaft gegeben. Was den Ausbruch in dem Neckarauer Seniorenheim verursacht hat, ist weiter unklar. Es sei aber nicht auszuschließen, dass auch ein kleines Herbstfest Auslöser gewesen sein könnte. (mit dpa)

