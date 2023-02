Änderungen im Sportpark

Mannheim. Nach der Bundesgartenschau will die Stadt Mannheim den Sportpark Feudenheim umgestalten. Im Süden des Areals, auf dem unter anderem die Tennis- und Hockey-Erstligisten Grün-Weiss und MHC sowie weitere Vereine untergebracht sind, wird der Radschnellweg Heidelberg-Mannheim verlaufen. Daher müssen die angrenzenden Straßen am Neckarufer für den Autoverkehr in beide Richtungen verbreitert und zu Sackgassen mit entsprechend Wendemöglichkeiten umgebaut werden. Die Kosten dafür wurden auf 1,8 Millionen Euro taxiert, Baubeginn soll im Frühjahr 2024 sein. Über das Projekt entscheidet an diesem Donnerstag ein Gemeinderatsausschuss. sma

