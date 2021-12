Advent voller Einschränkungen

Mannheim/Berlin. Der Einzelhandel hat sich mit den Umsätzen am zweiten Adventswochenende unzufrieden gezeigt und fürchtet erneut ein Fiasko im normalerweise umsatzstarken Dezember. „Die Einführung verschärfter Corona-Maßnahmen in Geschäften ist eine dramatische Zäsur im Weihnachtsgeschäft“, beklagte der Geschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland, Stefan Genth, am Sonntag.

Um die vierte Welle einzudämmen, haben Bund und Länder eine Reihe strengerer Maßnahmen beschlossen. Dazu gehören Zuschauerbegrenzungen bei Großveranstaltungen und umfassende Beschränkungen für Ungeimpfte. Im Weihnachtsgeschäft wird ihnen der Zutritt zu den meisten Läden verwehrt. In Baden-Württemberg mussten Weihnachtsmärkte schließen.

Laut einer Mitteilung des Handelsverbands Nordbaden kommt ein vom Handelsverband Deutschland in Auftrag gegebenes Gutachten zu dem Schluss, „dass die 2G-Regelungen für den Einzelhandel zu einem nicht verhältnismäßigen Grundrechtseingriff führen“. Daher hätten „bereits einige Handelsunternehmen angekündigt, gegen diese Regelungen juristisch vorzugehen“. Swen Rubel, Geschäftsführer des nordbadischen Handelsverbandes, fordert, „auf jede weitere Verschärfung der 2G-Regel zu verzichten und die Wirtschaftshilfen so anzupassen, dass der Handel angemessen unterstützt wird“.

Der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mannheim City, Lutz Pauels, warnt davor, die Regeln in der „unglaublich wichtigen Zeit“ bis zum Jahresende erneut zu verändern. In dieser Woche sei es wegen „der ständig neuen Aussagen“ ein Problem gewesen, dass teils nicht klar war, wo welche Regeln gegolten haben. Zudem sei es für den Handel am Samstag „extrem schlecht“ gewesen, dass die neuen Regeln am Freitag „erst spät abends gekommen sind“. Die kurzfristigen Änderungen von Freitagabend auf Samstag waren „für viele zentral gesteuerte Unternehmen kaum zu leisten“, so der Handelsverband Nordbaden.

Weihnachten im kleinen Kreis?

Am Samstag habe bei Kunden in Mannheim „eine große Unsicherheit geherrscht“. Zwar wurde die Stadt „ganz gut“ besucht, was sich allerdings nicht auf die Umsätze niederschlagen konnte. „Wir hoffen, dass die nächsten Samstage noch ganz gut werden“, sagte Pauels.

Angesichts der dramatischen Corona-Lage rückt auch wieder erhöhte Vorsicht für die Weihnachtsfeiertage in den Blick. Der designierte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) empfahl in der „Bild am Sonntag“: „In der aktuellen Situation scheint es sinnvoller, Weihnachten im kleinen Kreis zu Hause zu verbringen und keine größeren Reisen durchs Land zu planen.“

Der voraussichtliche nächste Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) appellierte am Sonntag erneut an ungeimpfte Menschen: „Gebt euch jetzt einen Ruck, macht das.“ Der Bundestag soll in der neuen Woche weitere Corona-Regelungen unter anderem zu einer Impfpflicht für Personal in Pflegeheimen beraten und beschließen. dpa/abo/seko/jung