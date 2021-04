Adler zurück im Kampf um Halbfinale

Straubing/Mannheim. Die Adler Mannheim haben sich im Kampf auf den Einzug ins Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross gewann bei den Straubing Tigers mit 3:1 (3:0, 0:0, 0:1). Damit steht es in der Play-off-Serie, die nach dem Modus „best of three“ ausgetragen wird, 1:1. Die Mannschaft, die am Samstag (17.30 Uhr/SAP Arena) den Sieg einheimst, kommt weiter. „Das hat sehr viel Spaß gemacht“, freute sich Adler-Stürmer Nico Krämmer. „Straubing bleibt gefährlich, aber wir haben gezeigt, dass wir es auch sind“, blickte er auf die Partie am Samstag voraus.

Nachdem die Adler die erste Partie am Dienstagabend in der Verlängerung mit 2:3 verloren hatten, reagierte Gross und stellte die Sturmreihen um. Die Mannheimer traten enorm engagiert und konzentriert auf. Tommi Huhtala sorgte schnell mit seinen beiden Treffern für die 2:0-Führung, Jason Bast erhöhte auf 3:0. 13 Minuten vor Schluss verkürzte Sena Acolatse und machte es noch mal spannend. cr/jako