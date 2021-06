Adler wollen Kühnhackl

Mannheim. Die Adler Mannheim wollen ihre letzte Position im Sturm hochkarätig besetzen. Ein Kandidat ist Tom Kühnhackl. Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara bestätigte dieser Redaktion das Interesse am Nationalspieler, der in der nordamerikanischen Profiliga NHL zweimal den Stanley Cup gewonnen hat: „Tom ist ein sehr guter Spieler in einem sehr guten Alter. Wir sind aber nicht der einzige Verein in Deutschland, der Tom haben möchte.“

Möglich ist auch, dass es Kühnhackl noch einmal in Nordamerika probiert, mit der Nationalmannschaft sorgte der 29-Jährige gerade bei der WM in Riga für Aufsehen. „Er wird sich jetzt seine Optionen genau anschauen“, sagte Alavaara. Eine davon ist Mannheim. cr